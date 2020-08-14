Стало известно, сколько заработал Путин за минувший год

14.08.2020, 18:23, Разное

В Сети появилась декларация о доходах президента России Владимира Путина за 2019 год. Выяснилось, что глава государства заработал на миллион рублей больше, чем годом ранее.

Согласно документу, доход Путина за минувший год составил чуть больше 9,726 миллиона рублей. Таким образом, в месяц российский лидер получал порядка 810 тысяч рублей. Годом ранее он заработал 8,65 миллиона рублей, сообщает RT.

В декларации указано, что президент владеет квартирой площадью 77 квадратных метров и две легендарных “Волги” ГАЗ М-21, а также отечественный внедорожник “Нива”.