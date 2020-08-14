Мнение: Афганистан: Страж Свободы и нецелевое использование средств

14.08.2020, 18:15, Разное

О многомиллиардных распилах американской гражданской и военной помощи Афганистану.

Афганистан: Страж Свободы и нецелевое использование средств

В конце июля 2020 г. на базе Центра исследований стратегических и международных отношений в Вашингтоне прошел ряд консультативных встреч между представителями Государственного Департамента, Министерства обороны, Конгресса США и экспертного сообщества, посвящённые проблемам международной поддержки Исламской Республики Афганистан, объемам военной помощи и перспективам взаимодействия с представителями негосударственного сектора – компаниями и неправительственными организациями.

Однако, ключевой тематикой выступило нецелевое использование средств, возникшее вследствие недостаточной проработки программного сопровождения и государственного надзора за объёмами оказываемой поддержки. При этом обсуждение касалось средств, направленных как на развитие Вооружённых сил Афганистана, так и на обеспечение социально-политической системы и гуманитарной помощи.

Как показала практика, американская администрация детально проинформирована о накопившихся системных проблемах, связанных с поддержкой союзных сил и деятельностью по «восстановлению» республики через аппарат Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR). Де-факто, действующая администрация подняла вопрос о многомиллиардных бизнес-сговорах и коррупционных сетях, возникших вследствие ограниченного надзора за ресурсами. При этом объективно отраженная в докладах неэффективность государственных структур США, частных подрядчиков и контакторов вряд ли возникла без ведома представителей действующей и предыдущих администраций.

В частности, за весь период операционной активности Международных сил содействия безопасности (ISAF) с 2001 г. в Афганистан на содействие безопасности, восстановление и развитие социальной инфраструктуры и гражданских объектов было направлено более 137,8 млрд. долл., более 740 млрд. долл. по линии Министерства обороны. И это без учета средств, выделенных Целевым фондом реконструкции Афганистана, международными донорскими структурами по линии USAID по некоторым данным объем которых превышает 180 млрд. долл.

По данным Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана Джона Сопко, доля нецелевого использования средств, включая завышенные себестоимости по контрактным превышает 50% от общего объема выделенных средств. В ряде случаев «получателям» поступало не более 5-10% от выделенных средств. В частности, минимальная помощь дошла до участников программ по улучшению прав женщин в провинциях Бадахшан и Хост, проекта по поддержке вынужденной миграции и Инициативы по укреплению местных администраций в провинциях Гильменд, Кунар и Кундуз.

Касательно взаимодействия по линии Министерств Обороны за, без малого, 20 лет присутствия коалиции во главе с США армия и силы безопасности Афганистана получили более 18 млрд. долл. Всего было поставлено свыше 600 тыс. единиц стрелкового оружия, 70 тыс. автомобилей и легкобронированной техники, а также более 200 самолетов и вертолетов. При этом американская сторона обеспечивает до 60% регламентных работ и снабжения продовольствием, медикаментами и боеприпасами, более 70% операций из которых обеспечивается по завышенным контрактным обязательствам.

«Афганское руководство оказалось не в состоянии обеспечить должный уровень безопасности без внешней поддержки», – отмечает Джон Сопко.

В частности, вместо налаживаний коопераций по развертыванию в Афганистане или на безопасности территории любой дружественной соседней станы производства боеприпасов по «М-4» и «М-16» стоимостью не выше 12 центов за штуку, правительство и министерство обороны продолжает проводить тендеры для подрядчиков, а те, в свою очередь, продолжают закупать боепитание для Афганских сил безопасности по цене 57 центов за штуку.

Кроме того, военные и подрядчики отказались от дешёвого топлива из близких к Афганистану государств Центральной Азии и Российской Федерации по цене, не превышающей 1 долл. за литр, закупая его в Греции по 1,4 долл. за литр. Аналогичная ситуация с частной авиаподдержкой – стоимость лётного часа легкого штурмовика EMB 314 Super Tucano (800-1200 долл.) превышает 3 тыс. долл.

Почти во всех случаях, объем обеспечения и контрактная стоимость определяются негосударственными фондами или финансовыми структурами «двойного назначения», обходя тем самым прямой ведомственный и международный контроль. Аналогичные схемы существуют и в обеспечении гражданских проектов, в их числе и с участием USAID. В частности, на базе Министерства здравоохранения ИРА реализовано около 10 тыс. тестов на коронавирус по цене 48 долл. за 1 шт., при реальной стоимости не более 5 долл.

Распределение финансовых обязательств по контрактам и проектам представлено следующим образом – USAID, используя в т.ч. и международные донорские средства определяет подрядчика, а тот в свою очередь осуществляет перевод какому-либо институту или ведомству в Афганистане. При этом экспертное сопровождение и составление заявок на проект обеспечивается тем же USAID и его подрядчиком, консультирующим конкретную организацию. Стоимость подобной проводки на территории выражена в гонораре отдельным лицам из консультационных групп – от 30 до 40 тыс. долл. месяц.

«Вбрасывание миллиардов долларов в Афганскую экономику международными донорами под руководством США быстро увеличили риски коррупции. Соединенные Штаты и их партнеры потратили слишком много и слишком быстро при очень слабом надзоре», – отмечает эксперт.

В феврале 2020 г. в докладе Конгрессу США Специальный генеральный инспектор отметил, что заложенные объемы помощи ИРА значительно превышают возможности экономики. Оптимальный показатель направляемых в Афганистан ресурсов не должен превышать 15-45% ВВП страны в годовом измерении. В период проведения операции Несокрушимая свобода с 2001 по 2014 г. объем направленных в республику средств превышал 80% ВПП в 2006 г., 100% в 2007 и 2010 гг. – соответственно, и более 94% в 2013г.

23 марта 2020 г. Госсекретарь США М. Помпео, анонсировал сокращение финансовой поддержки властям ИРА на 1 миллиард долларов. Уменьшения расходов потребовал и Сенат от МО США.

Однако, сегодня Государственный Департамент совместно с USAID разрабатывает новые многомилионные программные решения для «поддержания мира и стабильности» в рамках «Гражданской Хартии» и вовлечения «умеренных» сил из движения «Талибан» на всех уровнях власти – от советов общин до временного правительства.

Военное руководство и Разведывательное сообщество США апробирует многомиллиардную реформу, связанную с внедрением стандартов «мультидоменного противостояния», одним из которых выступает разработка Командованием по обучению и доктринам армии США (TRADOC) интегрированных инструментов оценки и контроля частных подрядчиков, требующей дополнительного бюджетирования.

Максим Александров

Источники:

https://www.aydinlik.com.tr/haber/pentagon-un-yolsuzluk-dosyasini-aciyoruz-amerikalilarin-afganistan-vurgunu-212260

https://uwidata.com/12340-americans-afghanistan-haul-bringing-forward-the-pentagon-corruption-file/

https://maksalexandrov.livejournal.com/3732.html – цинк

Вот это я понимаю объем распилов. Тут даже полковник Захарченко снимает шляпу.

Разумеется, нельзя выводить войска из Афганистана, иначе такой чудесный бизнес накроется. В этом плане мотивы демократов требующих продолжать оккупацию становятся понятны чуть лучше.