Путин, Мишустин, Медведев и Шойгу отчитались о доходах за 2019 год

14.08.2020, 18:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин за 2019 год заработал 9,7 млн рублей, об этом свидетельствует официальная декларация главы государства.

Годом ранее президент заработал 8,6 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сведения о доходах Путина.

Премьер-министр Михаил Мишустин в 2019 году заработал 18,2 млн рублей, за год до этого – 18,9 млн рублей.

Экс-премьер страны, ныне зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев указал доход более 11 млн рублей за 2019 год.

Глава Минобороны Сергей Шойгу в прошлом году заработал 12,6 млн рублей. В 2018 году его заработок составил чуть более 11,5 млн. В собственности у министра указаны два земельных участка в РФ (площадью 2807 и 17 193 квадратных метров), жилой дом (1240,4), квартира (56,8), гараж (133,7) и мастерская (153,4).

Доход руководителя Центробанка Эльвиры Набиуллиной за прошлый год составил 35,9 млн рублей, годом ранее она задекларировала 34,7 млн.

Наибольший доход в 2019 году среди всех членов кабинета министров РФ оказался у главы Минпромторга Дениса Мантурова. Он задекларировал доход в размере 286 млн 22 тыс. 58 рублей. В 2018 году доход Мантурова составлял 443,3 млн рублей.

Меньше всех среди действующих министров заработал глава Минспорта Олег Матыцин, его доход в прошлом году составил 934 тыс. 725 рублей. Супруга Матыцина за этот же период заработала чуть более 1 млн рублей, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в 2019 году заработал более 14,6 млн рублей. Его супруга Татьяна Навка – свыше 235,9 млн рублей. В 2018 году заработок Пескова составлял 12 млн 795 тыс. рублей, доход Навки –218,6 млн рублей.

Заработок главы Минфина Антона Силуанова в 2019 году составил 28,1 млн, за 2018 год он декларировал 40,1 млн рублей. При этом у министра появился новый мотоцикл.

Вице-премьер Татьяна Голикова за 2019 год заработала 14,86 млн рублей. Министр труда Антон Котяков за прошлый год задекларировал свыше 14 млн рублей. Меньше всего заработал министр просвещения Сергей Кравцов – 2,62 млн рублей. В 2018 году его заработок составлял 3,36 млн рублей.