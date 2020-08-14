МИД опроверг информацию о платной помощи для россиян за рубежом

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14.08.2020, 18:08, Новости дня

МИД РФ опроверг информацию о том, что матпомощь застрявшим из-за пандемии за пределами страны россиянам будет выдаваться возмездно, и призвал СМИ не подавать людям ложную информацию.

«Вынуждены обратить внимание на то, что некоторыми СМИ существенно искажается суть инициатив, которые вносятся в правительство РФ по линии МИД России. Не удосужившись вникнуть в суть вопроса, отдельные журналисты поспешно делают вывод о том, что выделявшаяся застрявшим из-за пандемии за пределами РФ россиянам матпомощь будет впредь выдаваться возмездно», – говорится в сообщении на официальном аккаунте ведомства в Facebook.

Уточняется, что «достаточно было бы ознакомиться с самим документом, чтобы понять, что изменения планируется вносить в постановление правительства РФ от 31 мая 2010 года», а матвыплаты, на которые было потрачено более 1 млрд рублей, гражданам осуществлялись в рамках совсем другого акта правительства: постановления от 3 апреля 2020 года.

«Масштабные чрезвычайные ситуации подобно той, которая наблюдалась в марте-апреле текущего года, когда регулярное авиасообщение было прервано, требуют безусловно совсем других механизмов поддержки сограждан, которые оказались не в состоянии вернуться в Россию. В этой связи призываем журналистское сообщество к тому, чтобы в погоне за горячими сенсациями не подменялись факты и общественности не подавалась некорректная информация, которая категорически не соответствует действительности», – заключили в МИД.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как РФ спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса.

Напомним, с 1 августа РФ возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.



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