 

Мнение: О дилемме Светланы Тихановской

14.08.2020, 18:01, Разное

Беглянка-победительница Светлана Тихановская снова «в игре»!

Из недалёкого, но всё равно безопасного далека она записала очередное, третье за последние пять дней, видеообращение к нации. Где призвала #народ продолжать мирный протест, а мэрам белорусских городов поручила (sic!) организовать в ближайший уик-энд мирные митинги в свою поддержку.

Вот это короткое видео.

Facebook post

Казалось бы, обычная женщина, жена и мать сделала свой выбор, отказавшись от борьбы за «выбор народа». От личного участия в этой борьбе. Был ли там шантаж, подкуп, минутная слабость, нервный срыв или что ещё – не важно. Кто посмеет бросить камень в жену и мать за то, что в критической ситуации она выбрала будущее своих детей, а не всей Беларуси?

Но сделав именно такой выбор, она разве не утратила морального права призывать к борьбе тех, кто остался – кто вышел на улицы, получил дубинкой, попал в застенки? Как быть с теми, кто утверждал, будто люди встали не «за Тихановскую», а «против Лукашенко»? Если в этих мнениях есть капля истины, то выходит, что по степени адекватности восприятия ситуации белорусская Жанна д’Арк недалеко ушла от бывшего директора совхоза…

Я вообще как-то со скепсисом отношусь к призывам идти под дубинки и пули от тех, кто не готов лично возглавить такое шествие. Кто призывает к этому из безопасного места, из ближнего или дальнего зарубежья. Но это лично моё мнение, оно может быть и субъективным. Поэтому хочу узнать ваше.

View Poll: Видео Тихановской

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Мнение: Диалог…

02.07 / В Подмосковье пьяный мужчина угнал иномарку

11.07 / Мнение: Болельщик-расист, жанр покаянных писем и вымирание языков

05.07 / Август патриарха

31.07 / Политик о целях задержания россиян в Белоруссии: Домашняя заготовка

15.07 / Латышские СМИ: в ближайшие годы Россия продолжит терять интерес к Латвии

27.07 / Россияне с детьми получат до 6 тысяч рублей за потерю работы во время пандемии

07.08 / Молчание Путина

28.06 / Мать Елены Малышевой борется со смертельным вирусом

06.08 / Водонаева назвала своим «бро» порноактера Маркуса Дюпри

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска