Мнение: О дилемме Светланы Тихановской

14.08.2020, 18:01, Разное

Беглянка-победительница Светлана Тихановская снова «в игре»!

Из недалёкого, но всё равно безопасного далека она записала очередное, третье за последние пять дней, видеообращение к нации. Где призвала #народ продолжать мирный протест, а мэрам белорусских городов поручила (sic!) организовать в ближайший уик-энд мирные митинги в свою поддержку.

Вот это короткое видео.

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Казалось бы, обычная женщина, жена и мать сделала свой выбор, отказавшись от борьбы за «выбор народа». От личного участия в этой борьбе. Был ли там шантаж, подкуп, минутная слабость, нервный срыв или что ещё – не важно. Кто посмеет бросить камень в жену и мать за то, что в критической ситуации она выбрала будущее своих детей, а не всей Беларуси?

Но сделав именно такой выбор, она разве не утратила морального права призывать к борьбе тех, кто остался – кто вышел на улицы, получил дубинкой, попал в застенки? Как быть с теми, кто утверждал, будто люди встали не «за Тихановскую», а «против Лукашенко»? Если в этих мнениях есть капля истины, то выходит, что по степени адекватности восприятия ситуации белорусская Жанна д’Арк недалеко ушла от бывшего директора совхоза…

Я вообще как-то со скепсисом отношусь к призывам идти под дубинки и пули от тех, кто не готов лично возглавить такое шествие. Кто призывает к этому из безопасного места, из ближнего или дальнего зарубежья. Но это лично моё мнение, оно может быть и субъективным. Поэтому хочу узнать ваше.

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