Для ликцвидации разлива нефти из танкера Delfi в Одессу доставили спецсредства

14.08.2020, 17:31, Новости дня

В районе затонувшего танкера Delfi работают три водолазные станции, они удаляют песок с помощью пожарного насоса плавкрана. Об этом Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий написал в Facebook 14 августа.

По его информации, продолжается обустройство, подготовка и монтаж деревянного риштовочного мостика к торцу носовой переборки.

“Чтобы ликвидировать разлив нефти в акватории Черного моря, доставляются специальные средства. Это 280 кг абсорбента и 60 л жидкого реагента. Кроме того, продолжаются работы по удалению подводных препятствий для поднятия танкера”, – сообщил министр.

По его словам, уже скоро пляж Дельфин станет свободным от металлолома.

Що зараз відбувається із затонулим танкером “DELFI” ? 🛥✔️ Три водолазні станції працюють над видаленням наносів піску… Posted by Владислав Криклій – Міністр інфраструктури України on Reede, 14. august 2020

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Совладелец буксирной компании, которая помогает поднять судно, Андрей Ставницер 23 июля заявил, что необходимо сменить подрядчика, занимающегося подъемом танкера, так как тот неквалифицирован и допустил много ошибок в своей работе.

Утром 24 июля у побережья Одессы обнаружили топливное пятно площадью почти 7,5 тыс. м², которое вытекло из Delfi.

27 июля, после неудачных попыток убрать судно, глава Администраци морских портов Украины Александр Голодницкий рассказал, что есть вариант разрезать танкер.

По информации главы Госэкоинспеции Украины Андрея Малеваного, Delfi уже нанес ущерб экологии на $20 тыс.

Криклий выразил уверенность, что в августе танкер Delfi уберут с одесского пляжа.

Приморский районный суд Одессы 6 августа приговорил капитана затонувшего танкера Delfi к одному году ограничения свободы. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Позже этим же решением капитана освободили от наказания и назначили ему испытательный срок на один год.