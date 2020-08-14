Ксения Бородина вдохновила своим танцем героиню шоу «Перезагрузка»

14.08.2020, 17:30, Разное

В воскресенье, 16 августа, зрители телеканала ТНТ смогут увидеть новый выпуск программы «Перезагрузка». Ведущая Ксения Бородина решила вдохновить героиню проекта, которая представилась как «жирная, бородатая и безобразная ждуниха», своим зажигательным танцем.

По словам девушки, она не может смотреть на собственное отражение в зеркале. Героиня «Перезагрузки» призналась, что после родов слишком увлеклась едой и начала стремительно набирать вес. Кроме этого, в ее организме произошли такие изменения, что ей приходится дважды в день сбривать волосы на бороде. Психолог шоу Владимир Дашевский расскажет, как жительница может научиться принимать свое тело. Для этого необходимо на протяжении 20 минут изучить себя, отметив все недостатки и достоинства. В результате на подсознательном уровне человек начинает относиться к себе более терпимо.

Как пишет издание Teleprogramma, на проекте будет приглашенный эксперт Мария Староторжская, которая покажет, как можно похудеть с помощью танцев. Тренер по зумбе сама является моделью plus size. Когда Ксения Бородина увидела зажигательные танцы, то решила и сама присоединиться. Она поддержала героиню шоу, вдохновив ее на долгожданные изменения.