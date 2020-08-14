 

Борис Корчевников в эфире «России-1» заинтересовался молодой помощницей депутата

14.08.2020, 17:30, Разное

В эфире телеканала «Россия-1», во время съемки программы «Судьба человека», Борис Корчевников заинтересовался 24-летней помощницей депутата Госдумы. Молодая девушка Наталья оказалась дочерью его гостьи – певицы Светланы Лазаревой.
38-летний телеведущий еще ни разу не был женат. Борис Корчевников неоднократно признавался, что мечтает о семье и детях. У него были серьезные отношения, но до свадьбы дело не дошло.

Во время съемок «Судьбы человека» было видно, что ведущему очень понравилась дочь Светланы Лазаревой. Борис Корчевников не скрывал своей симпатии к 24-летней помощнице депутата. Кроме этого, он спросил у гостьи программы, состоит ли Наталья в браке. Звездная мать только отшучивалась, а сама девушка не проронила во время программы ни слова.

Как отмечает издание «Слово и Дело», артистка похвасталась, что ее дочь знает несколько иностранных языков. По поводу того, к какой именно партии принадлежит начальник Натальи, Светлана Лазарева промолчала. Певица пошутила, что наследница «подстроится» под будущего мужа.
58-летняя исполнительница родила дочь в 1996 году, а ее отцом является Владимир Кузьмин. Наталья – единственная дочь Светланы Лазаревой.



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