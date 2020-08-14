 

«Мне смешны слова Пригожина»: Джигурда живет на 30 тысяч рублей в месяц

14.08.2020, 17:30, Разное

Во время интервью Никита Джигурда заявил, что слова продюсера Иосифа Пригожина по поводу того, что невозможно прожить на 50 тысяч рублей в месяц, «смешны». Актер признался, что на карантине ему было достаточно и 30 тысяч рублей.
По словам Никиты Джигурды, у него скромные траты на жизнь. На самоизоляции артист пил кефир, а также сэкономил на том, что он вегетарианец и не нуждается в мясе. В разговоре с журналистами издания Teleprogramma.pro он подчеркнул, что некоторые люди умудряются жить на 12 тысяч рублей в месяц. Поэтому ему смешно, что Иосифу Пригожину для этих целей необходимо около 1,5 миллионов рублей.

При этом Никита Джигурда подчеркнул, что речь идет только о его личных расходах. У него есть семья, которая проживает во Франции, поэтому на 30 тысяч рублей в месяц в этой стране они не смогут существовать.

Иосиф Пригожин аргументировал свои огромные ежемесячные траты тем, что у него много родственников, которых ему приходится содержать. Например, певица Азиза также признавалась, что ей необходимо порядка 300 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно.



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