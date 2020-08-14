 

Солист группы “Каста” о Лукашенко: Потерял фактическое и моральное право руководить Белоруссией

14.08.2020, 17:23, Разное

По мнению артиста, после выборов политик потерял фактическое и моральное право руководить Белоруссией. События этой недели показали, что Александр Лукашенко ненавидит белорусов – смелый, умный и свободолюбивый народ.

Белорусский лидер “с его замашками и словарем” вызывает у Влади отвращение. Он думает, что имеет безграничное право навязывать гражданам “душное правление”. Все попытки Лукашенко показать себя заботливым президентом кажутся музыканту фальшивыми.

“Я вижу, что он на самом деле садист. Не знаю, смогут ли его когда-то простить белорусы”, – написал в своем инстаграм-аккаунте Влади.

Напомним, массовые беспорядки в Белоруссии начались 9 августа сразу после оглашения результатов президентской гонки. Граждане обвинили Александра Лукашенко в фальсификации выборов и потребовали провести повторное голосование.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Авг 2020 в 4:33 PDT

Действующий лидер отреагировал на протесты в свойственной ему манере. Политик заявил, что большинство демонстрантов – это безработные люди с криминальным прошлым. Александр Лукашенко попросил подчиненных найти им работу.



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