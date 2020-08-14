Ученые: Экспериментальный препарат от рассеянного склероза подавляет ВИЧ

14.08.2020, 17:17, Разное

Ученые обнаружили неожиданный эффект от применения лекарства финголимод, предназначенного для терапии рассеянного склероза. Экспериментальный препарат способен подавлять вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и блокировать его распространение в организме, информирует журнал PLOS Pathogens.

Для дальнейшего использования иммуномодулирующего средства следует провести дополнительное тестирование с участием животных и людей. В рамках исследования специалисты получили данные, подтверждающие пользу нового препарата для лечения опасного заболевания.

Ученые изучали процесс противодействия ВИЧ-инфекции, предварительно нацелив компонент иммунитета на сфингозин-1-фосфат рецепторы. Дополнительно они использовали финголимод (FTY720), отличающийся хорошей переносимостью и блокированием действия рецепторов. Разработанное средство смогло подавить активность ВИЧ-инфекции в CD4+ Т-клетках, нарушив несколько этапов цикла вируса иммунодефицита человека. Благодаря применению препарата удалось заблокировать и передачу ретровируса внутри клеток и уменьшить выявляемые латентные соединения.