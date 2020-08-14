Ученые узнали последовательность появления первых признаков коронавируса

14.08.2020, 17:17, Разное

Ученые, представляющие Университет Южной Калифорнии, узнали последовательность появления первых признаков коронавируса. Выявленный порядок должен помочь пациентам с COVID-19 быстрее изолироваться и получить медицинскую помощь.

На начальном этапе вирус проявляется в виде лихорадки, кашля, затем мышечными болями, тошнотой и диареей, сообщается в статье журнала Frontiers in Public Health. По словам возглавляющего исследование Джозефа Ларсена, с учетом того, что в настоящее время уже есть эффективные методы лечения коронавируса, раннее обнаружение больных позволит уменьшить период госпитализации.

Последовательность возникновения симптомов вируса специалисты смогли узнать благодаря изучению и анализу историй болезни больше 55 000 пациентов. Порядок течения COVID-19 является очень важным для медиков. С помощью знаний о том, что каждая болезнь по-разному прогрессирует, врачам будет легче и быстрее понять, есть коронавирус у человека или он болен другим заболеванием. Это поможет принимать более правильные решения о методике лечения, отметили исследователи.