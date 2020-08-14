 

Путин предложил провести встречу глав стран СБ ООН по урегулированию в Персидском заливе

14.08.2020, 17:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин предложил в скором времени провести онлайн-переговоры руководителей стран-членов СБ ООН с участием Германии и Ирана.

«Предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн формате встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей ФРГ и Ирана. Цель – наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в СБ ООН. Важно оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД», – говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что кризис в Персидском заливе можно преодолеть, если «с должным вниманием и ответственностью подходить к позициям друг друга, действовать уважительно и на коллективной основе».

«Россия открыта к конструктивному взаимодействию со всеми, кто заинтересован в том, чтобы отодвинуть ситуацию от опасной черты», – подчеркнул Путин.

«Вопрос срочный. В случае принципиальной готовности к разговору лидеров предлагаем оперативно провести согласование повестки дня, организационных модальностей и сроков видео-саммита по линии внешнеполитических ведомств семи государств», – добавил он.

Он отметил, что в Персидском заливе, как и в других точках мира, не должно быть места для «шантажа и диктата с чьей-либо стороны», односторонние подходы поиску решений не помогают, сообщил президент России.

«Предлагаем также в ходе встречи лидеров договориться о параметрах совместной работы с целью содействовать формированию в зоне Персидского залива надежных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия. Этого можно достичь, если объединить политическую волю и созидательную энергию всех наших стран и стран региона», – указал Путин.

Глава российского государства напомнил, что дискуссии по иранскому вопросу в СБ ООН становятся все более напряженными, и ситуация обостряется.

«Звучат безосновательные обвинения в адрес Ирана. Разрабатываются проекты резолюций, направленные на разрушение прежних единогласных решений Совета Безопасности. РФ остается полностью приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), заключение которого в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, позволило отвести угрозу вооруженного конфликта, укрепило режим нераспространения ядерного оружия», – подчеркнул Путин.

В июле глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорил, что Иран шесть раз пытался запустить механизм урегулирования споров по ядерной сделке из-за невыполнения США и странами Европы своих обязательств по договору.

В августе советник президента США Дональда Трампа заявлял, что глава Белого дома готов вести переговоры с Тегераном.



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