Опасно ли загорать во время беременности?

14.08.2020, 17:15, Разное



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Преимущества и риски загара

Конечно, пребывание на солнце дает массу преимуществ для вашего здоровья и настроения: ультрафиолетовое излучение укрепляет иммунитет, повышают гемоглобин, оказывают антибактериальное воздействие на кожу способствуют регуляции обмена веществ.

Однако есть у этих радостей и обратная сторона медали: ультрафиолетовое излучение, особенно в солярии является основной причиной возникновения меланомы (рака кожи). По данным американского Фонда по борьбе с раком кожи (Skin Cancer Foundation), загар в солярии после 35 лет повышает риск развития меланомы на 75%. И хотя в нашей культуре загар ассоциируется со здоровьем и красотой, на самом деле это защитная реакция на повреждение ДНК под воздействием ультрафиолета. Кроме того, загар в солярии может стать причиной преждевременного старения кожи и появления морщин.

Опасен ли загар для малыша?

Увы, да. Ультрафиолетовые лучи могут расщеплять фолиевую кислоту, которая является важнейшим элементом для развития нервной системы ребенка. Особенно опасно загорать в течение первого и в начале второго триместра, когда у плода начинает развиваться мозг. Исследование, проведенное в Австралии, показало, что интенсивное воздействие ультрафиолетового излучения на беременных женщин повышает риск возникновения рассеянного склероза у их детей.

Стоит помнить также, что во время беременности кожа может быть более чувствительной к ультрафиолету из-за гормонов. Загар может вызвать хлоазму — появление темных пятен на коже.

А если очень хочется позагорать?

Конечно, все вышеперечисленные риски — это не повод сидеть дома в четырех стенах и не бывать на свежем воздухе. Вы можете проводить время на пляже с пользой для себя и малыша, соблюдая несколько важных правил:

Используйте качественные средства для защиты от солнца только проверенных брендов, не забывайте про головной убор и солнечные очки;

Во время пребывания на солнце обязательно прикрывайте голову и живот;

Не выходите на пляж в жаркую погоду, температура воздуха не должна превышать 30 °C. Идеально время — утро до 11.00 и вечером после 17.00;

Старайтесь побольше проводить времени в тени;

Почаще купайтесь, либо же принимайте прохладный душ, чтобы избежать перегрева;

Почаще пейте воду или зеленый чай, чтобы не допустить обезвоживания организма;

Никогда не спите на пляже, это может привести к тепловому удару.

Если вы остерегаетесь солнца, но все же хотите иметь красивый ровный загар, можно использовать лосьоны для автозагара. Химические вещества, которые создают коричневый пигмент на коже, не проникают через кожу в организм, а потому абсолютно безопасны для ребенка. А вот от спрея для автозагара лучше отказаться — во время нанесения вы можете случайно его вдохнуть.

Стоит помнить также, что избыточное увлечение загаром может обернуться танорексией, когда нормальное желание иметь загорелую кожу превращается в манию и смысл жизни.