Фотограф Пугачевой показал архивный снимок Примадонны с Жириновским

14.08.2020, 17:09, Разное

Роман Родин, личный фотограф Аллы Пугачевой, опубликовал в микроблоге Instagram архивный снимок, на котором запечатлена Примадонна с Владимиром Жириновским. Он признался, что поклонники часто просят показать исторические фото, связанные с супругой Максима Галкина.

Снимок, на котором Алла Пугачева запечатлена на сцене с лидером ЛДПР, был сделан Романом Родиным в 1997 году. Вероятнее всего, депутат пришел на концерт Примадонны и поднялся к ней на сцену. Фотограф написал, что это был юбилей «Сюрприз для Аллы». На фото видно, что певица сидит с Владимиром Жириновским на сцене и слушает, как он что-то говорит в микрофон. Примадонна выступала в длинном черном платье, декорированном красной полоской, а на шее у нее – массивное украшение. Лидер ЛДПР пришел на мероприятие в сером классическом костюме.

Как отметили журналисты издания «Слово и Дело», личный фотограф Примадонны пообещал, что расскажет подписчикам историю появления этого снимка. Фолловеры отметили, что будут с нетерпением ждать следующий пост Роман Родина. Чаще всего пользователи Instagram просят у него показать фото именно Примадонны в разные периоды ее жизни.