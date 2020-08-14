Пентагон будет расследовать случаи появления в США НЛО

14.08.2020, 17:09, Разное

В штате Пентагона появится специальная группа, которая будет расследовать случаи появления неопознанных летающих объектов на территории США. Куратором проекта изучения НЛО выбран замминистра обороны Соединенных Штатов Дэвид Норквист.

Исходя из такого кадрового решения, власти страны абсолютно серьезно подходят к делу расследования случаев обнаружения НЛО. Официального заявления военного ведомства пока не было, однако оно, по данным телекомпания CNN, будет сделано уже в ближайшее время.

Стоит отметить, что данный вопрос интересовал официальные власти и ранее, так, для этого работало специальное подразделение в Военно-воздушных силах Соединенных Штатов. Теперь расследование всех случаев выявления в регионах государства неопознанных летающих объектов передадут исключительно в ведение Пентагона. О причинах такого решения ничего пока не известно.

Дональд Трамп не так давно сделал заявление относительно так называемого розуэлльского инцидента. 4 июля 1947 года в небе в районе городка Розуэлл военными США был сбит объект неизвестного происхождения. Благодаря СМИ о нем узнали во всем мире, случай стал одним из самых популярных сюжетов у поклонников теорий заговоров.

Неофициально фанаты тематики внеземных цивилизаций считают, что более 70 лет назад армия Соединенных Штатов поразила космический корабль инопланетян. Уфологии всего мира уверены, что до сих пор а архивах и хранилищах секретный спецслужб США находятся останки инопланетных существ и фрагменты их летательных аппаратов. Как пишет «Политэксперт», президент Трамп обещает снять гриф секретности с этого дела.