 

Европейская федерация журналистов призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии

14.08.2020, 17:08, Новости дня

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) обратилась к Евросоюзу с требованием ввести дополнительные санкции в отношении ответственных за фальсификацию результатов выборов в Белоруссии и нарушение свободы СМИ.

«Мы призываем европейские институты и европейское сообщество использовать все имеющиеся в их распоряжении дипломатические средства для обеспечения защиты народа Белоруссии, включая всех журналистов и работников средств массовой информации. Это должно включать повторное введение соответствующих санкций, связанных с обвинениями в фальсификации выборов, а также со всеми нарушениями свободы СМИ», – говорится в совместном заявлении ЕФЖ и других журналистских организаций, распространенном в пятницу в Брюсселе.

Кроме того, ЕФЖ призывает власти Белоруссии прекратить нападения на представителей СМИ. «Мы призываем белорусские власти прекратить нападки, задержания и демонизацию журналистов и работников средств массовой информации и работать над защитой свободы СМИ», – отмечается в обращении, передает ТАСС.

Ранее министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов в ходе массовых акций.

Напомним, в понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Солопова, Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / В Тегеране в клинике произошел взрыв, СМИ сообщают о 19 погибших

29.06 / Лавров рассказал о заболевших коронавирусом российских дипломатах

04.07 / Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане

06.08 / МЧС РФ развернуло мобильный госпиталь в Бейруте

29.07 / Гривна укрепилась по отношению к основным валютам

09.07 / Путин поручил обобщить опыт регионов по борьбе с коронавирусом

07.07 / Россия договорилась с Японией об экспорте молока

25.06 / Примаков анонсировал «большие перемены» в Россотрудничестве

18.07 / S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на инвестиционном уровне

04.07 / ЧП на заводе по производству пиротехники в Турции: уточненные данные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска