Европейская федерация журналистов призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии

14.08.2020, 17:08, Новости дня

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) обратилась к Евросоюзу с требованием ввести дополнительные санкции в отношении ответственных за фальсификацию результатов выборов в Белоруссии и нарушение свободы СМИ.

«Мы призываем европейские институты и европейское сообщество использовать все имеющиеся в их распоряжении дипломатические средства для обеспечения защиты народа Белоруссии, включая всех журналистов и работников средств массовой информации. Это должно включать повторное введение соответствующих санкций, связанных с обвинениями в фальсификации выборов, а также со всеми нарушениями свободы СМИ», – говорится в совместном заявлении ЕФЖ и других журналистских организаций, распространенном в пятницу в Брюсселе.

Кроме того, ЕФЖ призывает власти Белоруссии прекратить нападения на представителей СМИ. «Мы призываем белорусские власти прекратить нападки, задержания и демонизацию журналистов и работников средств массовой информации и работать над защитой свободы СМИ», – отмечается в обращении, передает ТАСС.

Ранее министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов в ходе массовых акций.

Напомним, в понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Солопова, Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.