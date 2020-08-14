Протестующие работники МТЗ пришли к дому правительства Белоруссии

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14.08.2020, 17:08, Новости дня

Колонна протестующих работников Минского тракторного завода прибыла к дому правительства Белоруссии.

Колонна двигалась от Минского тракторного завода в сторону Дома правительства. Затем манифестанты пересекли проспект Независимости, выйдя на проезжую часть. Движение по проспекту не осуществлялось, иногда толпа расступалась, чтобы пропустить автобус или маршрутку.

К 17.20 (совпадает с мск) сотрудники Минского тракторного завода прибыли к Дому правительства, где располагаются Центризбирком Белоруссии, нижняя палата парламента (Палата представителей) и Совет министров.

Тем временем, усиленные наряды милиции дежурят возле здания белорусского правительства. В районе площади Независимости ходят несколько патрулей, сотрудники правоохранительных органов одеты в дополнительную экипировку, защищающую тело и руки, также заметно скопление в районе здания министерства финансов. Некоторые тротуары закрыты для прохода. У самого здания правительства стоит несколько автобусов. В сквере сотрудники правоохранительных органов ограничивают проход граждан, передает РИА «Новости».

Здесь же, в окрестностях, заметны десятки, а иногда сотни людей с цветами и белыми воздушными шарами – это участники акций солидарности против чрезмерного проявления силы милиции на протестных акциях.

Напомним, несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились в центр белорусской столицы после отказа главы правительства Романа Головченко общаться с ними.

В четверг рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) также вышли на забастовку. Кроме того, несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино. Сотрудники Белорусского металлургического завода также объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выехавшая после выборов в Литву, поблагодарила тех, кто участвует в забастовках.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем для республики могут обернуться многочисленные забастовки на предприятиях.  



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