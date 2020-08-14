 

Наталья Подольская подтвердила беременность: “Пресняковых должно быть много”

14.08.2020, 17:01, Разное

Слухи о том, что Наталья Подольская станет мамой во второй раз, ходят довольно давно, но только сейчас получили подтверждение. Певица перестала скрывать от публики свой округлившийся живот и рассказала подписчикам, что они с Владимиром Пресняковым действительно в скором времени вновь станут родителями.

Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много,

– написала Наталья в Instagram, опубликовав фото в купальнике – к, слову, из новой коллекции Burberry.

Наталья Подольская

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году, а в 2010-м официально зарегистрировали отношения. 5 июня 2015 года у пары родился сын, которого счастливые родители назвали Артемием.

Мамой я стала в 33 года. Это произошло очень осознанно, очень желанно. Последние пять лет я всерьез шла к достижению цели. Сильно переживала и так хотела, чтобы мой ребенок, мой Тема появился на свет! И вот, когда это случилось, когда он родился, произошло все то, что описывается парой банальных фраз, – я стала самой счастливой на свете, жизнь моя перевернулась,

– рассказала Наталья в колонке HELLO!. Поздравляем с грядущим пополнением!

Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыном



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