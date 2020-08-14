Эксперт Сергей Песков объяснил, как можно поднять зарплаты в России

14.08.2020, 16:53, Разное

В РФ все более популярной становится заемная оплата труда. Эксперты по вопросам трудовых отношений Сергей Песков пояснил о том, как поднять свою зарплату.

При заемном труде оплата работы сотрудников происходит в неполном размере, сейчас порядка 18 миллионов человек в стране оформлены именно по такой модели деятельности. При всех кажущихся удобствах такой методики, глава общественного движения «Труд» Сергей Песков уверен, что борьбу с этим явлением необходимо осуществлять на законодательном уровне. Скрытый заемный труд должен быть полностью запрещен, а компании отвечать за нарушения субсидиарно.

Работодатели в настоящее время экономят на соцвыплатах, а также на заработной плате. Однако даже при условии ее наличия владельцы фирм и предприятий не несут какой-либо ответственности. Чтобы устранить несправедливость эксперт рекомендует установить в сфере заемного труда минимальный уровень оплаты за час работы. Стоит отметить, что ранее уже были попытки принять законы о запрете заемного труда, однако все они закончились неудачей. Чтобы учесть все возможные нюансы, надлежит основательно поработать над трудовым законодательством.

В новых нормативно-правовых актах нужно принимать во внимание наличие частных кадровых агентств, аутсорсинга, аутстаффинга и заемного труда. Только так можно защитить права работников. Песков считает адекватной оплату в размере 200-250 рублей за час, далее оплата должна повышаться. Таким образом, сотрудники будут защищены от ценового демпинга во время закупки услуг. Благодаря данной мере большинство людей, занятых в сфере заемного труда, смогут рассчитывать на повышение зарплаты. Как пишет «Политэксперт», по условиям заемного труда человек выполняет работу для физического или юридического лица, которое не является его начальником, однако по распоряжению работодателя.