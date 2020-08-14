 

На Украине решили создать международную платформу для возвращения Крыма

14.08.2020, 16:53, Новости дня

Украинский МИД сформировал главе государства Владимиру Зеленскому предложение по созданию международной платформы по Крыму.

В интервью «UA: Украинское радио» министр заявил, что в письме, адресованном Зеленскому, предлагается рассмотреть формат международной платформы, передает «Интерфакс».

Он добавил, что «деоккупация полуострова» – сложный процесс, связанный как с внешней, так и с внутренней политикой.

Кулеба заявил, что объединять вопросы «деоккупации» Крыма и Донбасса стоит лишь в том случае, если нужно осложнить этот вопрос.

«Если мы хотим двигаться по обоим направлениям, тогда мы должны по каждому треку двигаться отдельно», – отметил он.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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