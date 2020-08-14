Эксперт: Критика в адрес российской вакцины от COVID-19 выгодна западным фармацевтам

14.08.2020, 16:53, Новости дня

Скептицизм в адрес российской вакцины Sputnik V звучит из уст западных фармацевтов. Это объяснимо тем, что только для США потребуется 700 миллионов доз, а это огромные деньги. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД гендиректор НМИЦ им. Алмазова Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто, комментируя сомнения в безопасности и эффективности российского препарата.

«Думаю, причина возникновения вопросов о безопасности вакцины заключается в малой информированности профессионального сообщества. Платформа для этой вакцины разработана давно известным учреждением с колоссальным опытом. 5 или 6 вакцин уже сделано на ней. Поэтому вопрос безопасности, мне кажется, решен, – считает гендиректор НМИЦ им. Алмазова Минздрава России, академик РАН, кардиолог Евгений Шляхто. «Академику Гинцбургу я доверяю априорно. Это такого уровня ученый и человек, что ему не нужно никого надувать ради угождения начальству или каких-то благ», – сообщил он.

«Когда люди начинают разрабатывать вакцину с нуля – это одна ситуация. Совсем другое, когда имеется платформа, которая позволяет создавать ее на ходу, – поясняет собеседник, добавляя, что тем же путем идут и США и Китай.

«На создание вакцины против полиомиелита ушло 10 лет, на вакцину против Эболы – 2 года. Разрабатывать вакцину против SARS-CoV-2 в РФ начали еще 9 месяцев назад, что вполне нормально по срокам, – отмечает академик. – Мы работаем по всем международным требованиям. Более того, есть открытое досье, в котором все прописывается и со всеми данными можно ознакомиться».

Что касается скепсиса, который звучит из уст западных медиков и фармацевтов, гендиректор НМИЦ им. Алмазова сказал: «Для США нужно 700 миллионов доз, для Китая – гораздо больше. Можете себе представить, какие деньги стоят на кону? Еще бы им не пытаться оспорить наш успех». «Эффективность вакцины доказана. По лимфоцитам было зафиксировано устойчивое повышение антител. Теперь вопрос стоит о том, насколько долго будет сохраняться иммунитет после прививки», – замечает он.

Сославшись на опыт шведских медиков, ученый напомнил, что у людей, переболевших MERS в 2013 году, до сих пор сохраняется чувствительность лимфоцитов к инфекции. «Это свидетельствует о том, что иммунитет держится долго, ведь важен не только гуморальный, но и клеточный иммунитет. Он также подчеркнул, что пока нет данных о том, что коронавирус настолько принципиально меняется, что поставило бы под вопрос эффективность вакцины сконструированной по расшифрованному геному», – отметил Шляхто.

Россию упрекают в «излишней спешке» с регистрацией и выпуском «Sputnik V» в медицинский оборот, посетовал академик. «Но учтите вот что. Казалось бы, сейчас ситуация с кооронавирусом спокойная. Однако все равно 160 новых случаев имеем, 240 больных в реанимации, 125 из которых подключены к ИВЛ. С учетом летальности 80-85 процентов сколько умрет?», – спрашивает академик, подчеркивая, что ситуация с вирусом может скоро сильно осложниться. «С 1 сентября дети массово пойдут в школы. Надеемся, что никто из них не заболеет, но переносчиками-то они точно будут», – сетует Шляхто. – Предстоит волна сезонного гриппа, которая сольется с новой волной коронавируса. Колоссальное напряжение предстоит для медицинской системы».

Самая большая проблема на сегодня – сделать вакцину «технологичной», то есть перевести из опытно- лабораторного производства сразу в массовое, на миллионы доз, признал академик. «Но сейчас с большой долей уверенности можно сказать, что мы сможем это сделать, – заверил Шляхто. – В частности, с этим связана одна из задач: снизить нынешние жесткие температурные условия хранения вакцины (минус 18 градусов С) до минус 4 или даже плюс 4 градусов».

Академик уверен, что готовый к вакцинированию группам риска препарат появится уже к октябрю, а к концу года начнется масштабное производство. «Думаю, даже раньше удастся это сделать», – выразил надежду Шляхто.

Ранее главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что у него есть серьезные сомнения по поводу заявления РФ о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с коронавирусом. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что скептически относится к готовности российской вакцины от коронавируса. В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что критические высказывания зарубежных коллег, касающиеся российской вакцины, безосновательны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в эти дни зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела в нем регистрация первой в мире вакцины от COVID-19. Об этом, в частности сообщил академик Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он.