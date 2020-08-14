Астрономы из США предсказали Вселенной медленную смерть

14.08.2020, 16:53, Разное

Астрономы из США, которые работают в Университете штата Иллинойс, предсказали Вселенной медленную смерть. По их словам, наступит это событие примерно спустя 100 триллионов лет.

Американские специалисты предполагают, что сначала погаснут все звезды в Галактике. По мере того, как будут исчезать крупные небесные тела, возникнут массивные взрывы. Белые карлики, в то же время, просто погаснут. В научном материале указано, что они не обладают достаточными показателями гравитации и плотности, поэтому исследователи предсказывают именно такой исход.

Как передает издание Newinform, ранее стало известно о том, что японские астрономы обнаружили галактику в созвездии Геркулеса, которая только недавно сформировалась. В ней все звезды тяжелее чем Солнце в 800 миллионов раз.