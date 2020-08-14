 

Зеленский призвал украинцев готовиться ко второй волне коронавируса

14.08.2020, 16:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна находится на грани второй волны COVID-19 и призвал власти донести до людей важность мер личной защиты.

Как сообщил украинский президент, обращаясь к чиновникам и главам облгосадминистраций на традиционном селекторном совещании, властям необходимо донести до людей важность мер личной защиты и соблюдения правил карантина (как можно меньше посещать места скопления людей и массовые мероприятия), передает «Интерфакс».

Так, глава государства отметил, что 13 августа на Украине коронавирус был подтвержден у 1 тыс. 732 граждан, и такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

Сейчас на Украине COVID-19 болеют 39 тыс. 64 человека, что на 1 тыс. 132 больше, чем днем ранее.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство решило создать систему отслеживания контактов инфицированных коронавирусом людей.

На 2 августа сообщалось, что смертность от коронавирусной инфекции по всей Украине составила 2,4%. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предполагал, что на Украине от коронавируса могут скончаться до 4 тыс. человек.



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