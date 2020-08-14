США заявили об отправке самой серьезной делегации на переговоры с Россией

14.08.2020, 16:48, Новости дня

Соединенные Штаты решили направить в Вену для переговоров с Россией по стратегической стабильности одну из самых серьезных делегаций за всю историю, сообщил спецпредставитель США Маршалл Биллингсли.

«Направляюсь в Австрию на переговоры по контролю над вооружениями. США посылают одну из самых высокопоставленных делегаций, которые когда-либо были, включая многих старших генералов, адмиралов министерства обороны и министерства энергетики. Это показывает, насколько серьезно мы к этому относимся. Ожидаю, что РФ сделает то же самое и оценит их серьезность», – сообщил Биллингсли в соцсетях, передает РИА «Новости».

В июне Соединенные Штаты предложили РФ в рамках консультаций по стратегической стабильности обсудить доктрины применения ядерного оружия (ЯО) и не охваченные Договором о СНВ (ДСНВ, СНВ-3) атомные боезаряды.

Тогда же Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате 22 июня представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные. По данным The Wall Street Journal, администрация Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

2 июня президент РФ Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Среди угроз, которые прописаны в документе, упоминается развертывание странами, которые считают Россию возможным противником, противоракетной обороны (ПРО), баллистических ракет, гиперзвукового оружия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой ядерной доктрине России.