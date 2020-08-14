 

США заявили об отправке самой серьезной делегации на переговоры с Россией

14.08.2020, 16:48, Новости дня

Соединенные Штаты решили направить в Вену для переговоров с Россией по стратегической стабильности одну из самых серьезных делегаций за всю историю, сообщил спецпредставитель США Маршалл Биллингсли.

«Направляюсь в Австрию на переговоры по контролю над вооружениями. США посылают одну из самых высокопоставленных делегаций, которые когда-либо были, включая многих старших генералов, адмиралов министерства обороны и министерства энергетики. Это показывает, насколько серьезно мы к этому относимся. Ожидаю, что РФ сделает то же самое и оценит их серьезность», – сообщил Биллингсли в соцсетях, передает РИА «Новости».

В июне Соединенные Штаты предложили РФ в рамках консультаций по стратегической стабильности обсудить доктрины применения ядерного оружия (ЯО) и не охваченные Договором о СНВ (ДСНВ, СНВ-3) атомные боезаряды.

Тогда же Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате 22 июня представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные. По данным The Wall Street Journal, администрация Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

2 июня президент РФ Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Среди угроз, которые прописаны в документе, упоминается развертывание странами, которые считают Россию возможным противником, противоракетной обороны (ПРО), баллистических ракет, гиперзвукового оружия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой ядерной доктрине России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Экс-претендент на выдвижение в президенты Герман Кейн скончался после заражения коронавирусом

29.07 / Россия отвергла попытки «дестабилизировать» обстановку в Белоруссии

30.07 / В районе Пуэрто-Рико сформировался новый тропический шторм

10.08 / Появились сведения о пострадавших в ходе акций протеста в Белоруссии

03.07 / Супруга Зеленского вылечилась от коронавируса

25.06 / Военные Армии обороны Израиля остановили колонну с премьер-министром Палестины

13.07 / Президента Косово допросят в Гааге по делу о военных преступлениях

29.07 / Лишившаяся руки из-за ревности мужа Маргарита Грачева объявила о свадьбе

10.07 / Стало известно о снижении потребления крепкого алкоголя в России

20.07 / Арест Робин Гуда. В Германии поймали бездомного, который сумел обезоружить четырех полицейских и скрылся

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска