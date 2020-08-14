 

ЦБ ответил на предложение о выпуске 300-рублевой купюры

14.08.2020, 16:48, Новости дня

В РФ не планируют вводить в обращение купюру номиналом 300 рублей, сообщили в пресс-службе Центрального банка.

«Расширение действующего банкнотного ряда другими номиналами не планируется», – передает РИА «Новости» сообщение банка.

Ранее депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил ввести в обращение купюру номиналом 300 рублей, приурочив выпуск к 300-летию города Екатеринбурга. На странице во «ВКонтакте» он разместил три возможных варианта внешнего вида банкноты. На первом изображено здание администрации города, на втором – Екатеринбургский цирк имени Филатова, на третьем – дом купца Севастьянова.



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