 

Израиль отказал Александру Лукашенко в визе репатрианта

14.08.2020, 16:32, Разное

Начальник отдела репатриации посольства Израиля в Белоруссии Екатерина Литвак отказала Александру Лукашенко в праве на репатриацию в Израиль.

В коммюнике диппредставительства отмечается, что решения было принято после продолжительных консультаций с министерством абсорбции Израиля.

– Согласно Закону о возвращении (Хок ка-швут), заявителю недостаточно подтвердить своё еврейское происхождение. Также необходимо представить документ, подтверждающий отсутствие криминального прошлого. Справка, представленная господином Лукашенко, вызвала у нас серьёзные сомнения в достоверности, несмотря на то, что она лично подписана министром внутренних дел Белоруссии, — заявила Литвак.

Адвокат Александра Лукашенко уже направил жалобу на решение посольства в Апелляционный суд Иерусалимского округа Израиля. Он настаивает на применении процедуры ускоренного рассмотрения апелляции, поскольку затягивание дела может создать угрозу для жизни евреев, проживающих в Белоруссии. Если суд примет его доводы, жалобу рассмотрят в течение одного дня, даже если это будет суббота.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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