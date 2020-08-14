Мнение: Будущее в свете депопуляции России

14.08.2020, 16:31, Разное

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» каждый год издается Доклад Правительства России Федеральному Собранию о реализации государственной политики в сфере образования. Подобные документы хороши тем, что в них можно увидеть и оценку текущей ситуации, и планы власти в соответствующей сфере, и прогноз развития ситуации. Как раз недавно вышел такой доклад за 2019 год. Нынешний документ содержит 185 страниц, состоит из семи разделов. Все пересказывать, конечно, не буду. Приведу общие цели и задачи в образовательной сфере, как их видит Правительство, а также кое-какую текущую статистику и прогнозы.Стратегической целью государственной политики в сфере образования названо повышение доступности качественного образования,

соответствующего требованиям инновационного развития экономки, современным потребностям общества и каждого гражданина. Инструментами достижения данной цели заявляются:- повышение качества образования;- развитие образовательной инфраструктуры;- повышение качества и доступности услуг в социальной сфере с ориентацией их на эффективное удовлетворение запросов и потребностей людей;- формирование целостной системы воспроизводства кадров для научно-технологического развития страны.В числе результатов, уже достигнутых в сфере образования, отмечаются:1. Обновление структуры сети образовательных организаций:- поддержка университетов-лидеров, конкурирующих на глобальном уровне;- формирование группы конкурентоспособных на национальном уровне университетов, ориентированных на подготовку востребованных на рынке труда специалистов;- модернизация сети организаций среднего профессионального образования (СПО): создание межрегиональных центров компетенций, центров опережающей профессиональной подготовки, мастерских, оснащенных современной материально-технической базой;- новые модели организации дополнительного образования детей (детские и мобильные технопарки «Кванториум», центры цифрового образования детей «IT-куб», региональные центры выявления и поддержки одаренных детей, центры дополнительного образования детей на базе ВУЗов.2. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей в регионах в целях обеспечения доступности образования, восполнения дефицита мест в образовательных организациях, удовлетворения потребностей населения в качественных и разнообразных образовательных услугах.3. Своевременное обновление содержания образования, образовательных технологий, в том числе выстраивание индивидуальных образовательных траекторий, а также объективной системы оценки достижений учащихся.4. Внедрение практикоориентированных подходов в реализации образовательных программ.5. Повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан на основе российских духовно-нравственных и культурно-исторических традиций.6. Сформирована эффективная система выявления и поддержки одаренных детей.7. Создаются условия для раннего развития детей, в том числе система оказания помощи родителей по вопросам обучения и воспитания.8. Реализуются меры по обеспечению доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.9. Формируются навыки здорового образа жизни обучающихся.10. Начата работа по внедрению цифровой образовательной среды.11. Работает постоянно действующая система повышения квалификации педагогических работников.12. Обеспечиваются доведение зарплаты педагогов до средней по экономике.13. Расширяются проекты по популяризации русского языка, образования на русском языке для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом.14. Развивается экспорт образовательных услуг (численность иностранных студентов с 2015/16 учебного года по 2019/20 учебный год выросла с 245 тыс. чел. до 298 тыс. чел.). По данным мирового рейтинга «Доклад о человеческом развитии» (Human Development Report, 2019) Россия занимает 49 место среди 189 стран и входит в группу стран с высоким человеческим потенциалом. Общая численность обучающихся в системе образования составляет более 30 млн. чел., из них:- в системе дошкольного образования – 7,6 млн. чел. (от 3 до 7 лет – 6,5 млн. чел., от 2 месяцев до 3 лет – 1,1 млн чел.). В 2000 г. в дошкольных учреждениях числилось 4,3 млн. воспитанников, в 1990 г. – 9,0 млн.;- в системе школьного образования – 16,6 млн. чел. (в 2000 г. – 20,6 млн. чел.);- в системе среднего профессионального образования – 3,1 млн. чел. (в 2000 г. – 4 млн. с учетом имевшегося тогда начального профессионального образования, в 1990 г. – 2,6 млн. чел. в учреждениях среднего профессионального образования);- в системе высшего образования – 4,1 млн. чел. (в т. ч. по очной форме обучения – 2,4 млн. чел.). В 2000 г. было 4,7 млн. студентов ВУЗов, в 1990 г. – 2,8 млн. Демографическая ситуация в настоящее время обеспечивает прирост числа детей школьного возраста. Увеличивается число студентов среднего профессионального образования и уменьшается их число в высшем образовании. Число работающих в образовательных организациях – 4,5 млн. чел., из них собственно педагогических работников 2442 тыс. чел. (в дошкольном образовании – 676,7 тыс., в общем образовании – 1339,5 тыс., в среднем профессиональном – 196,6 тыс., в высшем – 229,3 тыс.). При этом численность воспитателей детсадов и учителей школ растет, а численность преподавателей ВУЗов – сокращается. Число обучающихся в организациях дополнительного образования детей составило 25,0 млн. чел. (с учетом того, что один ребенок может заниматься в нескольких кружках). По направленности образования: техническое – 2,4 млн., естественнонаучное – 2,8 млн., туристско-краеведческое – 1,1 млн., социально-педагогическое – 6,4 млн. чел, в области искусств – 7,3 млн., в области физкультуры и спорта – 5,0 млн. В 2000 г. в организациях дополнительного образования детей числилось 7,9 млн. обучающихся. Доступность дошкольного образования в целом по стране составила: в возрасте от 3 до 7 лет – 99,05% (при этом в Ингушетии – всего 71,5%, в 73 субъектах – 100%), в возрасте младше 3 лет – 87,4% (наименьший уровень – в Дагестане – 42,1%, в 8 субъектах – 100%). В 2019 г. дополнительно введено 72618 мест для детей в возрасте младше 3 лет. Приведена статистика по сменности обучения в общеобразовательных школах. В 2019/20 учебном году в две смены работает 8340 школ, в три смены – 145 школ. Во вторую смену учится 2,1 млн. школьников, в третью смену – 22,8 тыс. детей. В 2000 г. число обучающихся во вторую и третью смену было 4,0 млн. чел. Во Всероссийских олимпиадах школьников приняли участие около 6 млн. чел., на региональный этап вышли 128,5 тыс. чел., на заключительный – 5 тыс. чел. В 2019 г. ЕГЭ сдавало 743241 чел., в том числе 656678 выпускников 2019 года. Доли выпускников, не набравших минимальные баллы по обязательным экзаменам, составили 0,13% по русскому языку, 1,81% по математике базового уровня. ОГЭ сдавало в 2019 г. 1379489 чел. Доля не набравших минимальные баллы – 0,1%. В 2019 году введено 79223 новых учебных мест в школах. В высших учебных заведениях 46,3% студентов учатся за счет бюджета. По прогнозу, с учетом демографической ситуации, с 2021 года ожидается снижение числа воспитанников дошкольных организаций (до 6,1 млн. к 2024 году). Рост численности обучающихся в школах прогнозируется до 2026 года со снижением до уровня 2018-2019 годов к 2032 году. Аналогичным образом ожидается изменение численности педагогического состава. Отмечается проблема старения учителей школ и необходимость увеличения притока молодых специалистов в школы не менее чем на 10-15%. Рост численности обучающихся по программам СПО прогнозируется на уровне 3% в год. К 2024 году эта численность должна достигнуть 3,46 млн. чел. Число педагогов в СПО должно увеличиться со 163 тыс. в 2018 году до 207 тыс. в 2024 году. Чтобы обеспечить это необходимо увеличение притока молодых кадров в среднем на 10%. Также планируется рост численности студентов высшего образования на 80-100 тыс. в год. Годовой прием планируется увеличить с 922 тыс. в 2019 году до 1002 тыс. при примерном соотношении обучающихся за счет бюджета и на платной основе 50 на 50. Текст доклада: http://static.government.ru/media/files/TqYc5WPreBUOgYaya15z5siRjBU6sdV0.pdf