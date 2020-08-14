 

Эксперт: Проблеме псевдобезработных в Архангельской области найдено решение

14.08.2020, 16:30, Новости дня

«Проблема безработицы эффективно решается инвестиционными проектами и созданием новых рабочих мест. О целом ряде таких инициатив Цыбульский и рассказал президенту России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя итоги встречи Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским.

«На встрече обсуждались вопросы экономики и социальной сферы региона. Президент напомнил, что в связи с коронавирусом в РФ снизились темпы ввода в строй жилья, примерно на 11%. Однако он отметил, что в Архангельской области эти цифры в два раза выше средних по стране», – сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Важнейший вопрос – это большой аварийный фонд жилья. Архангельская область по объему расселяемого жилья находится на четвертом месте по стране, хотя численность населения в регионе небольшая. Решать эту проблему необходимо несмотря на то, что доходы областного бюджета существенно сократились из-за коронавируса», – отметил Данилин.

«Также интересной была информация о псевдобезработных – это те, кто получая пособия, не трудоустраивается, потому что выплаты от государства превышают зарплату, которую они могли бы получать. Это серьезная проблема. Решается она инвестиционными проектами и созданием новых рабочих мест. О целом ряде таких инициатив Цыбульский и сообщил президенту», – добавил эксперт.

«В целом встреча прошла позитивно, но Цыбульскому еще предстоит существенно повысить активность работы государственного аппарата в регионе», – заключил Павел Данилин.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал обратить особое внимание на борьбу с безработицей в Архангельской области. Соответствующее поручение он дал временно исполняющему обязанности губернатора региона Александру Цыбульскому на встрече, которая прошла в формате видеоконференции в пятницу, сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что врио главы региона известно, что в этой связи нужно делать по целому ряду направлений. «Я вас прошу на это обратить внимание и сосредоточить на этом внимание не только ваше личное, но всей вашей команды», – добавил президент.

По мнению российского лидера, предпосылки для того, чтобы эффективно решать вопросы с безработицей в регионе, есть. «У вас и ВРП (валовый региональный продукт) темпами большими, чем в среднем по России, и промышленное производство растет, и сельское хозяйство растет. В целом ситуация неплохо выглядит и по финансам, так что база неплохая, она имеется, и ее нужно эффективно использовать», – констатировал глава государства.

Напомним, 7 августа врио губернатора Архангельской области Александр Цибульский был официально зарегистрирован в качестве кандидата на выборах губернатора главы региона, которые  состоятся 13 сентября. В соответствии с новым порядком, принятым Центризбиркомом России, голосование будет проходить в течение трех дней, с 11 по 13 сентября включительно. В эти дни избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Подсчет голосов начнется после 20.00 13 сентября.



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