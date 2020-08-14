 

Ольга Шукшина озвучила, как мать может вернуть подаренную Бари Алибасову квартиру

14.08.2020, 16:30, Разное

На протяжении длительного периода не утихают разбирательства по поводу квартиры, которую Лидия Федосеева-Шукшина после свадьбы подарила своему супругу Бари Алибасову. Ее дочь Ольга Шукшина озвучила, как мать может вернуть свою недвижимость.
После того, как продюсер группы «На-На» женился на актрисе, она переписала на него приобретенную недвижимость. Бари Алибасов вскоре оформил квартиру на своего помощника, что шокировало его законную супругу. По словам Лидии Федосеевой-Шукшиной, муж не имел права так поступать, так как сделка была фиктивной. На данный момент суд наложил на недвижимость арест, а адвокаты знаменитой актрисы пытаются обжаловать переоформление квартиры на помощника продюсера.

По словам Ольги Шукшиной, разбирательства сказались на здоровье ее матери. Федосеева-Шукшина постоянно плачет и хочет посмотреть в глаза своему законному супругу. Однако Бари Алибасов не спешит с ней встречаться и даже не отвечает на звонки. Сын продюсера «На-На» настаивает на том, что его отец пребывает в психиатрической клинике. Врачи пытаются сделать все возможное, чтобы привести его в чувства.

Как пишет издание «Глобалмск.ру», Ольга Шукшина призналась, что ее мать устала от сплетен вокруг семьи. Бари Алибасов нанес ей «подлый удар» и пользуется состоянием здоровья пожилой актрисы. Шукшина-младшая видит единственный возможный выход – это развод продюсера с ее матерью.



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