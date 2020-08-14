 

Австрия осудила санкции США против «Северного потока – 2»

14.08.2020, 16:30, Новости дня

Австрия сожалеет о решении США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2», сообщил министр иностранных дел страны Александер Шалленберг.

Министр отметил, что есть несколько вопросов, по которым Австрия и Соединенные Штаты расходятся во мнении.

«Мы глубоко и открыто сожалеем об экстерриториальных санкциях, введенных США. Мы бы лучше выбрали путь двусторонних переговоров для поиска общего решения по этому вопросу», – цитирует Шалленберга РИА «Новости».

Напомним, 24 из 27 стран ЕС выразили США «ноту протеста» в связи с планами Вашингтона ввести новые санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».

Ранее сообщалось, что строительство газопровода «Северный поток – 2» можно будет возобновить после 3 августа, по истечении срока обжалования нового разрешения Дании, даже если на это решение будет подана апелляция.



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