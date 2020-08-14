Анфиса Чехова призналась, что у нее «нездоровая» страсть к белым лошадям

14.08.2020, 16:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Анфиса Чехова делится с подписчиками тем, как проходит ее отдых в Подмосковье. Телеведущая призналась фолловерам, что у нее «нездоровая» страсть к белым лошадям, поэтому она с удовольствием посетила местный конный клуб.

Актриса рассказала, что ее постоянно тянет к животным, а к лошадям она испытывает особую любовь. Поэтому Анфиса Чехова оседлала белую «даму Ульянку», которая оказалась очень выносливой и красивой. Эта лошадь – единственная в конном клубе, а остальные – арабские скакуны, которые «гарцуют через препятствия». Ведущая отметила, что Ульяна – «гордая белая женщина», которой приходится возить телеги, кареты и пассажиров различной степени упитанности. По словам Анфисы Чеховой, ее страсть к лошадям началась в юном возрасте. С 13 лет она начала заниматься конным спортом.

Как отмечает издание «Глобалмск.ру», после ослабления режима самоизоляции знаменитость, которая очень любит путешествовать и редко засиживается дома, отдохнула в Турции и Сочи. Анфиса Чехова планировала еще одну поездку, но из-за работы не смогла улететь за границу. Поэтому она в компании подруги, няни и детей отправилась в загородный клуб, расположенный в Подмосковье.