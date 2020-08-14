 

Неподалеку от аннексированного Крыма прошли тренировки “Смерчей” и “Точки-У”. Видео

14.08.2020, 16:25, Новости дня

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Видео: Армія Inform / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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