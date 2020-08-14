Неподалеку от аннексированного Крыма прошли тренировки “Смерчей” и “Точки-У”. Видео
14.08.2020, 16:25, Новости дня
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Видео: Армія Inform / YouTube
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14.08.2020, 16:25, Новости дня
видео
Видео: Армія Inform / YouTube
Последнее из рубрики: Новости дня
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