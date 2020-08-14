 

Нетаньяху заявил, что его правительство вскоре завершит ратификацию соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной

14.08.2020, 16:25, Новости дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство в ближайшее время должно завершить ратификацию соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной. Об этом он в ходе телефонного разговора сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает сайт главы государства.

Также во время разговора поднимался ряд вопросов, связанных с активизацией торгового сотрудничества между Украиной и Израилем.

Новое правительство Израиля приведено к присяге 17 мая 2020 года.

В 2019 году общий торговый оборот между Украиной и Израилем составил $1,116 млрд. По данным МИД Украины, введение зоны свободной торговли с Израилем может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе.

Зеленский 6 августа 2019 года подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Кабмином Украины и правительством Государства Израиль. Документ подписали 21 января 2019 года в Иерусалиме. 11 июля 2019 года его ратифицировала Верховная Рада.

Соглашение вступит в силу через 60 дней после даты последней дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга, что их внутренние юридические процедуры выполнены. Действие соглашения не распространяется на аннексированный Крым, а также неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до полного прекращения вооруженной агрессии России и восстановления конституционного строя в оккупированных регионах.

С момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные пошлины примерно для 80% украинских промышленных товаров, также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт, сообщали в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Пушков отреагировал на призыв ввести санкции против РФ из-за Белоруссии

28.07 / Смартфон Redmi 9A остался дешевым, но получил намного больше памяти

20.07 / Volkswagen может выпустить электрические версии популярных моделей

05.08 / Планировавшим теракты в Хасавюрте сторонникам ИГ вынесли приговоры

16.07 / В мире: Как можно примирить Азербайджан и Армению

04.08 / В Бейруте прогремела серия взрывов, генералу СБУ Шайтанову объявили еще одно подозрение. Главное за день

04.08 / СМИ: Данные 7 тыс. пользователей Facebook в Японии похитили и хранили в России

13.08 / Эксперт назвал возможные причины обысков в белорусских офисах Uber и «Яндекса»

29.07 / Ученые рассказали о пользе ходьбы для здоровья

26.06 / ЦИК: более 10 млн россиян проголосовали в первый день по поправкам к Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска