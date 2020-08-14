Нетаньяху заявил, что его правительство вскоре завершит ратификацию соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной

14.08.2020, 16:25, Новости дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство в ближайшее время должно завершить ратификацию соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной. Об этом он в ходе телефонного разговора сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает сайт главы государства.

Также во время разговора поднимался ряд вопросов, связанных с активизацией торгового сотрудничества между Украиной и Израилем.

Новое правительство Израиля приведено к присяге 17 мая 2020 года.

В 2019 году общий торговый оборот между Украиной и Израилем составил $1,116 млрд. По данным МИД Украины, введение зоны свободной торговли с Израилем может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе.

Зеленский 6 августа 2019 года подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Кабмином Украины и правительством Государства Израиль. Документ подписали 21 января 2019 года в Иерусалиме. 11 июля 2019 года его ратифицировала Верховная Рада.

Соглашение вступит в силу через 60 дней после даты последней дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга, что их внутренние юридические процедуры выполнены. Действие соглашения не распространяется на аннексированный Крым, а также неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до полного прекращения вооруженной агрессии России и восстановления конституционного строя в оккупированных регионах.

С момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные пошлины примерно для 80% украинских промышленных товаров, также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт, сообщали в Министерстве экономического развития и торговли Украины.