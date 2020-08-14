 

Сексолог назвал простой способ повысить половое влечение

14.08.2020, 16:23, Разное

Сексолог Сергей Ланг считает, что повысить половое влечение можно при помощи употребления продуктов, содержащих афродизиаки. Однако они не помогут, если в отношениях пары есть проблемы психологического характера.

Ланг отметил, что афродизиаки содержатся во многих привычных на столе продуктах. К ним относятся, в частности, руккола и грецкий орех. Однако специалист обратил внимание, что для каждого человека рацион нужно подбирать индивидуально: один и тот же продукт может по-разному влиять на либидо у тех или иных людей, сообщает РИА ФАН.



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