Врач назвал наиболее защищенную от коронавируса категорию людей

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14.08.2020, 16:23, Разное

Профессор РНИМУ имени Пирогова, инфекционист Владимир Никифоров обозначил категорию людей, наиболее защищенных от коронавируса COVID-19. По словам специалиста, к ней относятся обладатели мощного клеточного иммунитета.

По словам Никифорова, предполагается, что у этих людей есть сильные Т-клетки, убивающие инфекцию. Но эксперт обратил внимание, что утверждать этого нельзя, поскольку соответствующие исследования не проводились. Тем не менее, профессор уверен, что с большой долей вероятности именно Т-клетки обеспечивают некоторым людям защиту от коронавируса без антител.



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