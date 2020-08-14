Москалькова попросила посла в Минске проверить содержание задержанных россиян
14.08.2020, 16:16, Новости дня
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова решила обратиться к российскому послу в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву с просьбой проверить содержание задержанных в стране россиян.
«Я подготовила запрос на имя нашего посла в Белоруссии о порядке и условиях содержания под стражей тех (россиян) кто остался (задержан). У меня есть обращения в отношении конкретных людей, и, конечно, я очень обеспокоена их судьбой и перспективой, и процессуального, и гуманитарного плана об их содержании в СИЗО», – цитирует омбудсмена РИА «Новости».
В четверг Мезенцев сообщил, что РФ и Белоруссия решат все возникшие вопросы по ситуации с задержанными ранее 33 россиянами в республике.
Напомним, конце июля в Белоруссии задержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.
При этом СМИ со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщили, что задержание россиян было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками.
Ситуацию обсуждали президенты обеих стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко.
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