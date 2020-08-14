Панайотов взволновал поклонников архивным снимком с покойной Началовой

14.08.2020, 16:09, Разное

В своем микроблоге Instagram Александр Панайотов вчера, 13 августа, опубликовал архивный снимок с Юлией Началовой. Певец взволновал поклонников, которые признались, что покойная артистка навсегда осталась в их сердцах.

Александр Панайотов написал в посте, что скучает по близкой подруге. Артиста с Юлией Началовой связывали многолетние дружеские отношения, а также творческие проекты. Исполнители вместе выступали на сцене, радуя поклонников такими хитами как «Формула любви» и «Помнишь ли ты». На фотографии Юлия Началова обнимает 36-летнего певца со спины, а он устремил свой взгляд вдаль. Как пишет издание «Политэксперт», за короткое время публикация набрала свыше 13 тысяч лайков. Многие фолловеры признались в любви покойной артистке.

Юлия Началова ушла из жизни в начале весны минувшего года. У певицы диагностировали осложнения, которые были вызваны подагрой и волчанкой. На момент смерти исполнительнице было всего 38 лет. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище в столице, а к ее могиле постоянно приходят поклонники и приносят цветы.