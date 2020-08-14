 

Стас Пьеха советует при знакомстве с девушкой сразу смотреть на ее мать

14.08.2020, 16:09, Разное

Вчера Стасу Пьехе исполнилось 40 лет, в связи с юбилеем артист откровенно пояснил о своем жизненном опыте. Певец посоветовал парням, знакомясь с девушками, смотреть на их матерей.
На праздник к артисту пришли его коллеги и наставники по проекту «Фабрика звезд». Стас Пьеха принимал поздравления от Виктора Дробыша, Иосифа Пригожина, Валерии и многих других селебрити.

Кроме того, популярный исполнитель рассказал, как лучше всего знакомиться с девушками. Так, по его мнению, обязательно следует смотреть на маму избранницы. Причем речь идет не о сугубо внешности или достатке в семье, а об отношениях в ней. По тому, как общаются вероятная спутница жизни со своей матерью, можно судить и о том, как девушка будет строить свою жизнь и общаться с мужем и детьми.

Как пишет издание «Телепрограмма», внук Эдиты Пьехи встречался некоторое время с двоюродной сестрой Тимати. В браке с диджеем и моделью Натальей Горчаковой у артиста в 2014 году родился сын Петр. Мама певца Илона Броневицкая, по его признанию, мало уделяла времени ребенку. Возможно, из-за этого теперь у Стаса Пьехи такой серьезный подход к отношениям в семье избранницы. Вследствие безнадзорности будущий артист рано пристрастился к алкоголю и наркотикам. Однако позже он сумел взять себя в руки, не только вылечившись, но и спонсируя клинику для наркозависимых.



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