 

Литва захотела дать денег пострадавшим в ходе протестов в Белоруссии

14.08.2020, 16:08, Новости дня

Литовские власти решили выделить деньги для оказания помощи пострадавшим в ходе протестов в Белоруссии, сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

«Литва решила выделить финансовые средства для оказания помощи пострадавшим во время недавних жестоких [подавлений протестов] в Белоруссии», – сообщил Линкявичюс в своем Twitter.

Ранее Линкявичюс заявлял, что Белоруссии следует провести новые выборы президента, поскольку предыдущее голосование не было демократическим.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,08% голосов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.



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