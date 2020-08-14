 

ОНФ пригласил россиян к участию в квесте по созданию комфортной среды для инвалидов

14.08.2020, 16:08, Новости дня

Общероссийский народный фронт пригласил к участию в городском квесте проекта «Доступный город», в ходе которого гражданам предстоит оценить удобства в городах на с позиции людей в инвалидных колясках.

«ОНФ приглашает к участию во всероссийском городском квесте проекта «Доступный город» – пройдем по знакомым улицам и оценим их с позиции человека в инвалидной коляске», – говорится в сообщении в Telegram-канале ОНФ.

Для этого желающим принять участие в конкурсе нужно подать заявку на dostupcity.ru, получить задание с маршрутом, пройти и оценить кафе, кинотеатры, магазины по четырем критериям доступности.

Данные появятся в приложении «Яндекс.Карты».

ОНФ рассчитывает создать народную карту доступности городской среды, при помощи которой маломобильные граждане смогут выбрать удобный маршрут.

Партнерами проекта выступили: Яндекс, «Росмолодежь», Общероссийское объединение пассажиров, ассоциация «Инклюзивная страна», движение «Крылья возможностей».



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