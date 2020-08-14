Мальта согласилась увеличить налоги на вывоз капитала из России

14.08.2020, 16:08, Новости дня

Россия и Мальта согласовали проект по повышению ставки налога на дивиденды и проценты до 15%, заявило российское Министерство финансов.

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», – цитирует РИА «Новости» министерство.

Также стороны договорились повысить ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%, исключения будут распространяться на ограниченный список «институциональных инвестиций», отметили в ведомстве.

Президент Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и %, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Кипр уже принял условия России, после него на предложение российской стороны согласились также Мальта и Люксембург. Аналогичное предложение РФ направила и Нидерландам, официального ответа ожидают в ближайшие недели.