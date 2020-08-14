 

Мальта согласилась увеличить налоги на вывоз капитала из России

14.08.2020, 16:08, Новости дня

Россия и Мальта согласовали проект по повышению ставки налога на дивиденды и проценты до 15%, заявило российское Министерство финансов.

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», – цитирует РИА «Новости» министерство.

Также стороны договорились повысить ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%, исключения будут распространяться на ограниченный список «институциональных инвестиций», отметили в ведомстве.

Президент Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и %, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Кипр уже принял условия России, после него на предложение российской стороны согласились также Мальта и Люксембург. Аналогичное предложение РФ направила и Нидерландам, официального ответа ожидают в ближайшие недели.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Пушков указал на манипуляцию фактами в атаке Трампа на Германию

28.06 / За сутки в ВСУ зафиксирован 21 новый случай COVID-19

06.07 / Замминистра науки арестована по делу о мошенничестве

08.08 / Короткий наряд депутата парламента вызвал скандал в Южной Корее

08.07 / В мире: Почему Госдеп испугался любимой игрушки подростков

29.06 / Флорида снова на карантине. Число заражённых коронавирусом в США превысило 2,5 млн

31.07 / Эксперт назвал конфликт РФ и Белоруссии тактическим успехом Украины

30.06 / ВОЗ отказался заявлять о второй волне коронавируса в ряде стран

03.08 / Рейсы из Украины в Эстонию отменили через день после возобновления

09.07 / Адвокат назвал условие пожизненного срока для Фургала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска