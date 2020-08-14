 

А теперь не беги: что запрещает коллегам по площадке Том Круз

14.08.2020, 15:54, Разное

Причуды звезд класса A на актерской площадке порой принимают самые неожиданные формы. К примеру, в прошлом году в сети обсуждалась новость о том, что на съемках картины “Однажды в… Голливуде” съемочной группе нельзя было даже смотреть в глаза исполнителю одной из главных ролей Леонардо Ди Каприо. Сегодня же стало известно, что особым списком требований отличился и Том Круз. Оказывается, актер терпеть не может… бегать рядом с кем-нибудь в кадре. И не позволяет появляться подобным сценам в фильмах со своим участием.

Тайну Круза раскрыла актриса Аннабель Уоллис, которая работала вместе с ним на фильме “Мумия”. Аннабель посчастливилось стать исключением из вечного правила Тома: именно ей почему-то было дозволено пробежаться рядом с актером. И бежали они, разумеется, в одном темпе.

Аннабель Уоллис в фильме “Мумия”

Мне довелось пробежаться с ним бок о бок, хотя поначалу он и не соглашался. Говорил: “Никто не бегает со мной на экране”. Но я ответила: “Но я правда хорошо бегаю”. И даже специально приурочивала свои пробежки к тому времени, когда он приходил, чтобы он увидел меня в деле. И после этого Том решил добавить сцены бега в кино. И вы знаете, это было лучше чем получить “Оскар” (хотя у Аннабель нет статуэтки – Ред.). Я была так счастлива, что добилась своего (Смеется.) и пробежалась с самим Томом Крузом!

– рассказала Уоллес в своем новом интервью изданию The Hollywood Reporter. Из-за чего актер придерживается такого правила, она, правда, не объяснила. Возможно, виной тому не самый высокий рост актера (а Аннабель посчастливилось оказаться чуть ниже Тома) или же другие причины.

Том Круз и Аннабель Уоллис в фильме “Мумия”Том Круз уже давно тщательно подходит к своим рабочим проектам и почти всегда контролирует съемочный процесс, порой принимая решения, которые оказываются не под силу даже продюсерам. Так, по сообщениям издания The Sun, Том Круз даже решил построить в Оксфордшире целую деревню, максимально изолированную от окружающего мира, чтобы побыстрее и в атмосфере полной безопасности закончить съемки седьмой части франшизы “Миссия невыоплнима”. Все расходы по этим нововведениям Круз взял на себя. Съемки картины должны были начаться еще в феврале в Венеции, но из-за введенного в Италии карантина и пандемии коронавируса этого так и не произошло. Затем команда фильма переместилась в Великобританию – но вирус вскоре пришел и туда. Теперь потерявшие столько времени (и денег) кинематографисты стараются всеми силами наверстать упущенное. 



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