Андрей Суздальцев: Признание о «московских кукловодах» протестов в Белоруссии выбито под пытками

14.08.2020, 15:53, Новости дня

Лукашенко нам никакой не союзник, он отлично меня знает. И вот придумали в мой адрес обвинения про организацию мятежа в Минске. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Суздальцев. Ранее на белорусском ТВ Суздальцева назвали одним из «кукловодов» протеста в Минске.

«Я 20 лет занимаюсь белорусской тематикой, написал свыше тысячи статей, – рассказал заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Суздальцев. – Все эти годы я доказываю, что Лукашенко нам никакой не союзник, он отлично меня знает и очень не любит. И вот придумали обвинения про лазерные указки какие-то. Это даже унизительно. Хоть бы подводную лодку или ракетный комплекс приплели».

«Воскресенский правду сказал – мы с ним встречались. У него были в Москве свои дела, он находился здесь несколько дней. Он встретился с политологом Дмитрием Болкунцом, моим бывшим аспирантом, а тот пригласил и меня. Мы пообщались, поспрашивали, что происходит в Белоруссии. Это было в июне, мы встречались у Белорусского вокзала», – сказал Суздальцев.

«На тот момент я не знал, что Воскресенский работает в штабе Бабарико, хотя политические вопросы нас, конечно, интересовали. Но рассказы белорусского КГБ, что мы дали ему денег на покупку лазерных указок – это идиотизм. В Белоруссии идут поиски виноватых, «кукловодов». Ищут надуманные примеры внешнего вмешательства, чтобы снять с себя ответственность за происходящее. Мол, это Москва, Прага, да кто угодно, но только не мы виноваты», – предположил собеседник.

«Денег у меня вообще мало, живу очень скромно. Пишу публицистические и научные статьи о Белоруссии, читаю лекции для преподавателей вузов. Ни у меня, ни у Дмитрия Болкунца попросту нет ресурсов, чтобы быть «кукловодами» белорусского протеста», – подчеркнул Суздальцев.

По словам собеседника, когда он увидел Воскресенского на видеозаписи, то испугался. «Лицо у него опухшее, раза в два больше, чем я помню по встрече. Усталый, измученный человек. Очевидно, его пытали. Мы знаем, что это в порядке вещей у белорусских силовиков. Так что он мог прочитать все что угодно по бумажке. Это чистой воды провокация спецслужб», – заключил Андрей Суздальцев.

Ранее телеканал «Белоруссия 1» показал интервью с человеком, который представился координатором штаба Виктора Бабарико Юрием Воскресенским. На записи мужчина, которого называют организатором протестов, покаялся в связях с «московскими кукловодами». Мужчина рассказал, что собирал подписи, организовывал волонтеров, лично вел агитацию в одном из районов Минска.

По его словам, в июне на него вышли московские политологи Дмитрий Болкунец и Андрей Суздальцев и предложили встретиться. На встрече, по его версии, Болкунец «достал 30 тыс. российских рублей из личных средств со словами «это на демократию» и посоветовал их передать на закупку лазерных указок», сказал Воскресенский. Как отметил мужчина, лазерные указки нужны были, чтобы слепить глаза бойцам ОМОНа в ходе будущих протестов. Люди, которые лично знают Воскресенского, отмечают, что его речь на видео заторможена и звучит странно, подчеркивает Tut.by.

Напомним, глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике. Он также заявил, что случайно задержанных в ходе протестов в Белоруссии людей отпускают под честное слово.