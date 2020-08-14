Эксперт Илья Софонов рассказал, как россиянам не лишиться квартиры за долги

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14.08.2020, 15:53, Разное

Согласно законодательству России, квартира может быть конфискована в счет оплаты долгов. Эксперт комиссии по правовым проблемам несостоятельности банкротства Илья Софонов рассказал, как не лишиться в таких ситуациях квартиры.
В первую очередь юрист рекомендует не паниковать и действовать без спешки, которая в таких условиях может только помешать. Если квартира является единственным жильем, имеющимся у человека, который не может вернуть долг вовремя, забрать ее не сможет никто. Однако, как показывает практика, с учетом обязательств судья может иногда по своему трактовать эту норму.

При этом лицам, владеющим несколькими квартирами или домами, суд не оставит дорогостоящую недвижимость. Все, на что они смогут претендовать – самое дешевое из имеющегося у них жилья. Кроме того, при рассмотрении дела будет обязательно учтена площадь квартиры на одного жильца, а также количество проживающих.

При этом важно учитывать, что факт единственного жилья должник должен быть доказан не только по документам, но и фактически. Также важно учесть, что в случае уже принятого решения о конфискации реализовать жилье не удастся. Заключенный договор о купле-продаже суд попросту отменит, и положительного результата такая попытка не даст. Как пишет «Политэксперт», неразумные и принятые в спешке решения могут только усугубить ситуацию.



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