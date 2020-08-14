 

США собрались «сделать все» для продления оружейного эмбарго против Ирана

14.08.2020, 15:48, Новости дня

Вашингтон сделает все, чтобы продлить оружейное эмбарго против Ирана, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео сообщил на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с австрийским коллегой, что США собираются «делать все, (…) используя весь дипломатический арсенал, чтобы гарантировать, что оружейное эмбарго не закончилось, передает РИА «Новости».

Ранее началась процедура голосования СБ ООН по проекту резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.

Напомним, СБ голосует письменно, так как работа осуществляется в удаленном режиме. После начала голосования члены СБ должны в течение суток передать сотрудникам секретариата свое решение.

США предложили Совбезу ООН продлить эмбарго. РФ обещала не дать США использовать СБ ООН для давления на Иран.



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