 

Тысячи рабочих МТЗ направились в центр Минска после отказа премьера общаться с ними

14.08.2020, 15:48, Новости дня

Несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились в центр белорусской столицы после отказа главы правительства Романа Головченко общаться с ними.

Колонна манифестантов, скандируя: «Уходи!», направилась по проезжей части проспекта Независимости, передает ТАСС.

В то же время РИА «Новости» сообщает, что часть работников МТЗ осталась на территории предприятия, с ними проводит встречу премьер Белоруссии.

Ранее в пятницу глава правительства Белоруссии Роман Головченко приехал к протестующим работникам МТЗ. Сотрудники завода потребовали отставки президента Александра Лукашенко и новых выборов. По словам представителя завода, часть цехов прекратили работу.

В четверг рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) также вышли на забастовку. Кроме того, несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино. Сотрудники Белорусского металлургического завода также объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выехавшая после выборов в Литву, поблагодарила тех, кто участвует в забастовках.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем для республики могут обернуться многочисленные забастовки на предприятиях. 



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