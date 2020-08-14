Мужчина убил и расчленил свою супругу на юге Москвы

14.08.2020, 15:43, Разное

Москвич 1972 года рождения зверским образом расправился со своей 41-летней женой на юге столицы. Мужчина был задержан.

Полицию в квартиру супругов вызвали соседи, которые учуяли неприятный запах. Выяснилось, что в ходе ссоры преступник ударил женщину ножом, нанеся ей смертельное ранение. Затем он решил избавиться от трупа, расчленив тело. На допросе житель столицы полностью признал свою вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.