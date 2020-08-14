 

В России хотят создать новую купюру

14.08.2020, 15:43, Разное

Депутат екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков выступил с идеей ввести новую купюру номиналом в 300 рублей. Ее выпуск чиновник предложил приурочить к 300-летию Екатеринбурга.

Пирожков сообщил, что уже направил свою инициативу в Центробанк. Он предложил к рассмотрению три варианта новой банкноты: с изображением здания администрации Екатеринбурга, городского цирка, а также с домом купца Севастьянова, сообщает “Экспресс газета”.



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