 

Генсек СЕ призвала Минск гарантировать свободу собраний

14.08.2020, 15:37, Новости дня

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила озабоченность ситуацией в Белоруссии, призвала власти республики гарантировать свободу собраний и воздержаться от жестокого обращения с протестующими.

«Ситуация в Белоруссии вызывает постоянную озабоченность. Хотя Белоруссия не является членом Совета Европы, мы сотрудничали в нескольких областях, и Белоруссия является участником ряда наших конвенций. Поэтому я призываю белорусские власти гарантировать свободу собраний и свободу выражения мнений и воздерживаться от задержания мирных демонстрантов, а также от любого вида жестокого обращения с протестующими», – говорится в заявлении генсека СЕ, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что Белоруссии необходимо в полной мере взаимодействовать с гражданским обществом, взаимодействие нужно начать без промедления.

«Совет Европы и его экспертные органы готовы взаимодействовать с Белоруссией для поддержки необходимого процесса реформ», – сообщила Пейчинович-Бурич.

Ранее в пятницу ЦИК Белоруссии озвучил окончательные результаты президентских выборов: действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. После выборов она выехала в Литву, а в пятницу призвала защищать истинные итоги голосования ненасильственными мирными способами. При этом она поддержала забастовки и заявила, что там, где комиссии правильно посчитали голоса на выборах президента Белоруссии, ее поддержка составила 60-70%.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Пока мир борется с пандемией, РФ превращает зерно в политическое оружие

27.06 / На Кубани в расписание поездов возвращаются “Ласточки”

23.07 / Патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским ходовым испытаниям

12.08 / ОМОН в Минске обстрелял людей на балконах

04.08 / Гибралтар наш — Мадрид развернул в США «тайную кампанию» по убеждению конгрессменов

09.08 / Стало известно о желании Трампа добавить свое лицо к барельефам на горе Рашмор

31.07 / Кортеж Зеленского нарушает ПДД, когда везет его домой – “Схемы”

01.08 / Проценко сказал, как определить коронавирусный кашель

14.08 / В Белоруссии заявили о перехвате на границе провокаторов из Латвии

05.07 / Ферстаппен и Леклер отказались вставать на колено перед гонкой Гран-при Австрии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска